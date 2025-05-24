شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. وظائف عامل مزرعة دواجن فى الأردن برواتب تصل لـ20 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 10 فرص عمل على مهنة عامل مزرعة دواجن عام، للعمل فى إحدى المؤسسات الزراعية الأردنية المتخصصة فى مجال تربية الدواجن، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت"الوزارة"، العمال المصريين الراغبين فى العمل فى هذا المجال،الدخول على الرابط التالي..:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك خلال الفترة من الخميس 22-5-2025، ولمدة 5 أيام.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الشروط المطلوبة فى هذه الفرص:

- أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل فى مزرعة دواجن.

- أن يكون لائق صحيا وجسديا وعقليا ولا يعانى من أى مشاكل خلقية أو صحية.

- أن يكون خاليًا من فيرس c.

- ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.

- ألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020،حتى31-5-2021.

وأوضحت أن الراتب 290 دينارا أردنيا كل شهر، أى ما يوزاى 20 ألف جنيه مصرى، وينطبق عليه قانون العمل الأردنى الخاص بالاجازات السنوية والعمل الإضافى والضمان الاجتماعى وغيرها.