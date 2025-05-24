شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل مسار محور صلاح سالم الجديد بعد قرار إزالة كوبرى السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت القاهرة أعمال تطوير موسعة انعكست على حل مشاكل عديدة من أهمها التكدس المرورى والزحام، وذلك من خلال عدة محاور تم انشاؤها وسط الزحام للتخلص منه، وتستكمل الدولة الأن أعمال التطوير بميدان السيدة عائشة ومحيطه، لتطول أصعب المناطق وأهمها نظرا لوجود مزارات وأماكن تاريخية تحرص الدولة على تنميتها وتعظيم الاستفادة منها وتحويلها لمتاحف مفتوحة للجميع.

ورصد الخليج 365 أعمال التطوير الجارية بميدان السيدة عائشة ومحيطه، والذى شمل تحويل مسار محور صلاح سالم بعد قرار إزالة كوبرى السيدة عائشة والذى تسبب فى الكثير من الحوادث نظرا لوجود منحنى خطر به يؤدى للحوادث فى حالة السرعات العالية، كما شهد الميدان أعمال توسعة لتحويله إلى ممشى سياحى يربط المزارات السياحية بالميدان والقلعة.

ويجرى الأن إنشاء مسار بديل لمحور صلاح سالم لتحويل مسار السيارات بعيدا عن ميدان السيدة عائشة، ومرورها داخل مقابر سيدى جلال السيوطى، والربط بشكل مباشر مع محور الحضارات وطريق كورنيش النيل ونفق الملك الصالح دون المرور بميدان السيدة عائشة.

ويتم تنفيذ مشروع التطوير من خلال الهيئة الهندسية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وتم إزالة جزء من كوربرى الأباجية الرابط مع محور صلاح سالم تمهيدا لتحويل مسار المحور ليمر خلف المقابر بوصلة طولها 2 كم تقريبا مع إنشاء كوبرى عند التقائها بمحور الحضارات وإنشاء نزلات للربط مع طريق الكورنيش وطريق نفق الملك الصالح.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة الفترة القادمة، ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة ،ل الخليج 365، أنه سيتم تحوير مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح، فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة اخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

واوضح المحافظ أنه جارى إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجارى الإنتهاء منه، مشيرا إلى انه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى اعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضى فى 15 حادث، مشيرا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.

وأضاف محافظ القاهرة أن ميدان السيدة عائشة سيكون مغلق أمام حركة السيارات، ومزار مفتوح بين القلعة ومساجد السلطان حسن والرفاعى والمحمودى والسيدة عائشة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشبة العملية الجراحية، والدولة تتكلف أخطاء الماضى من أجل توفير آمنة للمواطنين.

وشهد محيط القلعة إعادة استغلال المناطق التى تم تفريغها وتم إنشاء مبانى خدمية تستهدف السياح المترددين على المكان، وتضفى لمسة جمالية على الميدان، كما تم نقل الموقف الخاص بالميكروباص بشكل مؤقت، ويجرى الأن إزالة عدد من المبانى بالميدان ليتم إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، مع غلقه مستقبلا أمام حركة السيارات وتخصيصه للمشاة فقط وإنشاء حدائق ومتنزهات للمشاة ، كما سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم لوسط المقابر ليربط مع محور الحضارات بشكل مباشر، وسيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة الموجود حاليا والتخلص منه نهائيا .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم منع السيارات من المرور بميدان السيدة عائشة ضمن مخطط التطوير، وسيكون أول شارع بالميدان هو شارع السيدة عائشة وباقى المساحة بين المسجد والقلعة خالية من المنشأت، مع إعادة تخطيطها وإنشاء حدائق وممشى سياحى، مشيرا إلى خطة التطوير الجارى تنفيذها بميدان السيدة عائشة، تشمل الربط ما بين القلعة ومسجد السلطان حسن، وأن المساحة فى هذة المنطقة ستكون للمشاة فقط وستكون عبارة عن حدائق وممشى متصل بشكل مباشر بالقلعة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم فتح مدخل باب العزب الذى كان مغلقا بالقلعة، وربطه بمسجد السلطان حسن بشكل مباشر، ليمثل للسائح ممشى مختصرا للعبور إلى مسجدى السلطان حسن والرفاعى، وباقى المزارات بميدان السيدة عائشة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل مسار محور صلاح سالم، ليمر من المقابر بمحيط ميدان السيدة عائشة ويربط بشكل مباشر مع محور الحضارات ويعبر المحور بكوبرى يمر من خلف نادى الأبطال للربط مع اتجاه الكورنيش ونفق الملك الصالح، كما سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة القائم.