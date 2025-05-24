شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات تصدير المانجو والان مع تفاصيل الخبر

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول تصدير المانجو .

وقال هاني يونس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"،"حرب الشائعات! بقالنا يومين بوست دوار شغال بيقول إن مصر فى عام 2024 صدرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار، واستوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، وإن الجمارك هى اللى طلعت الكلام ده، وكمان منشور بلوجو أحد المواقع.. والناس تشير، وتشتم وتسب".

وتابع،" المعلومات الصحيحة من مصادرها: الرقابة على الصادرات والواردات.. خلال العام الميلادى 2024 تم تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار، وتم استيراد مانجو طازجة بقيمة 4 آلاف دولار، وتم تصدير عصير مانجو بقيمه 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 الف دولار!".



