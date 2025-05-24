شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الوضع في غزة وصل إلى درجة غير مسبوقة من التدهور وصل لحد "الفاجعة الكبرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى درجة غير مسبوقة من التدهور الإنساني، ووصفه بـ"الفاجعة الكبرى".

وأضاف في تصريحات صحفية من القاهرة، أن كافة سكان قطاع غزة دون استثناء يتعرضون لعملية تجويع ممنهجة وخطيرة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

وأشار أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يتضورون جوعًا، بينما تشهد مناطق غزة نزوحًا داخليًا واسع النطاق، تجاوز 600 ألف شخص، خاصة من بيت حانون وبيت لاهيا ومناطق شرق القطاع. وقال إن هؤلاء السكان فقدوا كل شيء في السابق، ويُدفع بهم اليوم قسرًا إلى مناطق أخرى داخل غزة تحت القصف والخطر.

وأوضح أبو حسنة أن عمليات القتل الجارية لم تعد مبررة حتى من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل يومي، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، دون تقديم أي تبرير، على عكس ما كان يُروّج في السابق. وأكد أن المئات يُقتلون أو يُصابون يوميًا في ظروف مأساوية.

وفيما يخص المساعدات، كشف المتحدث أن ما دخل القطاع لا يتجاوز 130 شاحنة، رغم وجود موافقات أمنية على دخول أكثر من 400 شاحنة. واختتم بالإشارة إلى تحذيرات مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، من أن كبار السن يموتون بسبب نقص الدواء، وأن خطر المجاعة والموت المحتم يتهدد عشرات الآلاف من السكان ما لم يتم التحرك العاجل.