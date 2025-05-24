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إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور

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  • إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور 1/5
  • إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور 2/5
  • إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور 3/5
  • إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور 4/5
  • إصابة 12 على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 12 شخصا على الأقل فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج فى ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، أن مدارس في 5 ولايات تلقت رسائل متطابقة وتهديدات بالتفجير من جهة مجهولة.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن الولايات الخمس المتضررة هي شمال الراين-وستفاليا، بافاريا، مكلنبورج-فوربومرن، ساكسونيا، راينلاند-بفالت، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

براء الأدلة الجنائية يتفقدون موقع الحادث في محطة هامبورغ المركزية
براء الأدلة الجنائية يتفقدون موقع الحادث في محطة هامبورغ المركزية

 

وجاءت جميع الرسائل بنفس المحتوى، وتم استلامها عبر البريد، وتضمنت تهديدات مزعومة بتفجير المدارس.

وعززت الشرطة الألمانية إجراءات الأمن، لكن الدروس استمرت بشكل طبيعي وفقا للجدول المعتاد.

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا، إن هناك أدلة كثيرة على وجود عملية مستهدفة على مستوى البلاد.

محطة هامبورغ المركزية
محطة هامبورغ المركزية

 

ولفتت السلطات الألمانية، إلى أن هذه التهديدات تحتوي عادة على إشارات إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

نُقل شخص على نقالة إلى سيارة إسعاف خارج محطة هامبورغ المركزية
نُقل شخص على نقالة إلى سيارة إسعاف خارج محطة هامبورغ المركزية

 

هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية
هجوم بسكين في محطة هامبورغ المركزية

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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