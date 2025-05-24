شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب السبت، 24 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 24-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:17

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:55 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:15 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:11

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:30 م

وقت صلاة العشاء 8:58 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:51



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