شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 24 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 24-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:11
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:30 م
وقت صلاة العشاء 8:58 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:51
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