شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: استخدام الواقع الافتراضى فى عروض الصوت والضوء يرسخ المعلومة الأثرية الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثرى، إن الدولة المصرية تحوى عدد كبير من المواقع الأثرية التى تدخل فى نطاق السياحة الأثرية، كمجموعة المعابد ومنطقة الأهرامات ومنطقة دهشور وغيرها من المناطق المختلفة.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصوت والضوء، كإضاءة المعابد ومنطقة البر الغربى وغيره، واستخدام فكرة عرض التاريخ المشوق لهذا المكان عن طريق "الصوت والضوء" هو شئ محمود ومأخوذ به منذ فترة.

وأوضح خالد سعد أن ما طرأ على عروض "الصوت والضوء" هو استخدام الواقع الافتراضى والذى يساعد فى تثبيت وترسيخ المعلومة الصحيحة التى يتم وضعها عن طريق مجموعة من المتخصصين والدارسين فى الآثار المصرية وعلمائنا فى هذا المجال.