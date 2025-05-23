شكرا لقرائتكم خبر عن أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد شراء الأضاحي من الشعائر الإسلامية العظيمة التي يحرص عليها المسلمون في شتى بقاع الأرض، إحياءً لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام وامتثالًا لأوامر الله عز وجل. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن الأضحية المناسبة التي تتوافر فيها الشروط الشرعية من حيث النوع، والعمر، والسلامة من العيوب.

وفى التقرير التالى نتعرف على بعض المعلومات والنصائح الهامة الواجب معرفتها عند شراء الأضاحي.

1-النوع: يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والضأن (الخِراف)، والمعز.

2-السن: يجب أن تبلغ الأضحية السنَّ المحدد شرعًا فيشترط أن تبلغ الإبل خمس سنوات من عمرها وتبدأ في السادسة، وفي البقر يجب أن تبلغ الأضحية عامين وتكون قد دخلت في السنة الثالثة، أما الماعز فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفي الضّأن (الخروف) يجب أن تتم ستة أشهر إذا كان يُجزئ في الشكل واللحم.

3- السلامة من العيوب: يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، مثل: العور البيّن - المرض البيّن - العرج البيّن - الهزال الشديد أو العجف (الهزال الذي لا يُرجى معه لحم) - انقطاع جزء كبير من الأذن أو الذيل.

الغنم سواء الخراف أو الماعز أكثر الحيوانات التى يتم شرائها كأضحية نظرا لإنخفاض أسعارها مقارنه بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر .