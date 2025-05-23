شكرا لقرائتكم خبر عن جنون الصهيونية ضد صمود أهل غزة.. عضو بالكونجرس يدعو لقصف القطاع بالنووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الفشل الذريع لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى الوقوف ضد إرادة الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه رغم العدوان الإسرائيلى وسياسة التجويع التى يتبعها الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وهذا ما دعا السياسي الجمهورى اليهودى فى الكونجرس الأمريكى، راندى فاين فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إلى "قصف قطاع غزة بالأسلحة النووية.

وقال فاين، فى أعقاب إطلاق النار المميت الليلة الماضية على اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودى فى واشنطن، حيث كانت تُقام فعالية للجنة اليهودية الأمريكية: "الحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية شريرة"

وزعم فاين: "النهاية الوحيدة للصراع فى غزة هى استسلام أولئك الذين يدعمون الإرهاب استسلاماً تاماً وكاملاً"، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية فى إطلاق نار قرب المتحف اليهودى فى واشنطن.

وأكدت الشرطة الأمريكية اعتقال المشتبه به في حادث إطلاق النار، حيث أفاد قائد شرطة واشنطن بأن مشتبها به قيد الاحتجاز، مضيفا: "المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقا".

وحسبما ذكرت الشرطة الأمريكية فإن "المشتبه به في حادث مقتل موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن هتف (الحرية لفلسطين) خلال اعتقاله".

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معاد للسامية".

وأوضح دانون أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار.