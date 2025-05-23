شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بمنافذ التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة حيث يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحوم المجمدة بـ 210 جنيهات للكيلو جرام، وسعر اللحوم الضأن البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا ، وطرح الدواجن المجمدة 1 كجم بسعر 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الاضحى المبارك 2025 من خلال توفير كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كما حرصت الوزارة من خلال الشركة القابضة على إنشاء شوادر لطرح الخراف العجول الحية للأضاحي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين طوال فترة عيد الاضحى حيث يزداد معدلات الإقبال على شراء منتجات اللحوم في هذه الأيام ولذلك ستضخ الوزارة كميات كبيرة من اللحوم .