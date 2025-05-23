شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 17 إلى 23 مايو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات، وجولات، وافتتاحات للمشروعات القومية.

واستعرضت الإنفوجرافات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي للمرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمشروع الأتوبيس الترددي، الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي النظيفة، كما تفقد سيادته موقف السلام النموذجي الجديد ومتابعة حركته ميدانيًا.

وشملت الأنشطة متابعة سيادته سير الأعمال بمحيط منطقة السيدة عائشة، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ محور صلاح سالم البديل بمساحة ٢ كم2.

كما استعرضت الإنفوجرافات متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروع حديقة "تلال الفسطاط" بحي مصر القديمة بالقاهرة، حيث يُعد المشروع من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ووجه سيادته بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لمكونات المشروع.

كما استقبل سيادته نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، حيث أشار إلى نجاح الحكومة في تنفيذ ٢١ صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

والتقى رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة عدد من ملفات العمل، على رأسها مشروعات الصندوق المنفذة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية.

وشملت الأنشطة حضور سيادته فعاليات افتتاح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالعاشر من رمضان، الذي يعد أحد أكبر المصانع على مستوى العالم، بمساحة اجمالية 150 ألف م2، وبطاقة إنتاجية 650 ألف ضفيرة شهريًا.



كما استقبل سيادته ولي عهد إمارة الفجيرة، ورئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا على الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

واجتمع رئيس الوزراء مع رئيس شركة "جيتور" العالمية لاستعراض خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات السيارات في السوق المحلية، باستثمارات لمصنع التجميع الجديد 123 مليون دولار، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس بضمان شراء الحكومة حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات لأي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

كما استقبل السيد رئيس الوزراء عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق، وأعرب سيادته عن تطلعه لتوجيه جزء من الاستثمارات الصينية للقارة الافريقية، والتي اُعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الي مصر.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، استقبال سيادته رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بالجهود المبذولة والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي المشترك.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي وفد جامعة أكسفورد، مستعرضًا طريقة العلاج الجديدة للأورام التي ابتكرتها الجامعة، مؤكدًا التعاون مع مصر لتأهيل الكوادر والمنشآت الطبية، خاصة مستشفى 500/500 لتطبيق العلاج الجديد.

كما استقبل رئيس الوزراء وزير خارجية بلغاريا، معربًا عن تطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بالقاهرة في 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية في النصف الأول من 2026.