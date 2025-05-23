شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية بالحج: حجاجنا بخير والعيادات تتابعهم باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء يسودها الاطمئنان وتغلفها العناية، طمأن الدكتور أحمد رزق، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، الجميع على الحالة الصحية لحجاج مصر، مؤكدًا أن "حجاجنا بخير وبصحة جيدة، وكل الأمور تسير على ما يرام"، مما يعكس صورة مستقرة ومطمئنة لموسم الحج هذا العام.

وأشار رزق إلى أن العيادات التابعة للبعثة تواصل استقبال الحجاج على مدار الساعة، للاطمئنان على حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة فورًا.

وحتى الآن، تم توقيع الكشف الطبي على 1175 حاجًا، ما يعكس الجهد المبذول في متابعة أحوال الحجيج الصحية أولًا بأول.

وفيما يخص الحالات التي استدعت دخول المستشفيات، أوضح رئيس البعثة الطبية أن ستة حجاج قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي حالات وفاة بين صفوف الحجاج المصريين حتى هذه اللحظة، وهو ما يعزز من ثقة الحجاج وأسرهم في أداء البعثة الطبية.

ويأتي هذا المشهد الإيجابي ليعكس نجاح جهود الدولة في توفير كل سبل الرعاية والتأمين الصحي لحجاج بيت الله الحرام، وسط تنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية، في صورة تؤكد أن صحة الحاج المصري في قلب الأولويات.



