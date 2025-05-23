شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: لأول مرة.. "الإسكان" تقرر تحويل المدن الجديدة لمتاحف مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مصر تحصد " لأول مرة.. "الإسكان" تقرر تحويل المدن الجديدة لمتاحف مفتوحة.. توقع بروتوكول تعاون مع "الثقافة" لإحداث نقلة نوعية فى دعم الصورة البصرية والفنية للمدن الجديدة تعكس روح مصر المعاصرة".

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