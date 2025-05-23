شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عالمي لعروض ديزني أون آيس وسط إقبال جماهيري ضخم بحضور أبرز ممثلي شركة ديزني العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طول انتظار، انطلقت عروض "ديزني أون آيس" الساحرة، من قلب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وسط اقبال جماهيري ضخم والتي تستمر على مدار 10 أيام من 21 إلى 31 مايو الجاري، ضمن احتفالات شركة ديزني بمرور 100 عام على انطلاق عروضها، في تجربة استثنائية تنقل الجمهور إلى قلب عالم ديزني الساحر، وتجمع بين الترفيه، الذكريات، والإبهار.

تنظم العروض شركة "Dino Activations"، الوكيل الرسمي والحصري لعروض ديزني في مصر، وبالشراكة مع شركة "Feld Entertainment" الأمريكية، الرائدة في إنتاج الفعاليات الترفيهية الضخمة حول العالم. ويُعد هذا الحدث واحدًا من أبرز النماذج التي تؤكد على التعاون الثقافي والفني بين مصر والشركات العالمية، كما يحظى الحدث بدعم من وزارة السياحة المصرية بالإضافة إلى رعاية كبرى شركات القطاع الخاص.

و قال محمد عامر – المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Dino Activations : إنطلاق عروض 'ديزني أون آيس' في القاهرة يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الترفيه العائلي ومن هذا المنطلق نقدّم هذه التجربة العالمية بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا، لجلب السعادة لأكبر عدد من الجمهور.

واضاف عامر ، نتوقع حضور أكثر من 200 ألف متفرج خلال فترة العروض، مما يؤكد على إقبال الجمهور المصري و الشغف المستمر تجاه المحتوى الترفيهي العالمي ، ويعكس قدرتنا على تنظيم فعاليات بمستوى المعايير العالمية.

تأتي عروض "ديزني أون آيس" بالقاهرة مشاركة أكثر من 100 متزلج محترف من مختلف أنحاء العالم، يُجسدون 50 شخصية من أشهر شخصيات ديزني المحبوبة، في استعراضات حية تمزج بين الاحترافية في التزلج، والأداء المسرحي الرشيق، والتقنيات البصرية والمؤثرات الضوئية الساحرة.

ويأخذ العرض الجماهير في رحلة خيالية عبر أجيال من القصص والشخصيات، تبدأ مع الأيقونات الكلاسيكية مثل ب Mickey Mouse، Minnie Mouse، Donald Duck، وGoofy، مرورًا بأميرات ديزني مثل سندريلا، رابونزل، أرييل، سنو وايت، وتيانا، إلى أبطال العصر الحديث مثل آنا، إلسا، وأولاف من "Frozen"، وميرابيل وعائلتها من فيلم "Encanto"، وموانا والمحارب ماوي من مغامرات المحيط. كما يتضمن العرض مشاهد مدهشة من عالم أريندل الجليدي، حيث تنسجم الموسيقى، الإضاءة، والرقصات المتقنة في لوحة فنية استثنائية، تُعيد إحياء ذكريات الطفولة وتبهر الحضور من جميع الأعمار.

تبدأ أسعار التذاكر من 250 جنيهًا مصريًا، مع توفر فئات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، مما يجعل العرض في متناول الجميع. ويمكن حجز التذاكر حصريًا عبر منصة "تذكرتي"، لضمان تجربة حجز سهلة وآمنة. وتتنوع فئات التذاكر لتوفر تجارب مشاهدة مختلفة، من المقاعد العامة وحتى الأقرب إلى ساحة العرض، بما يلبّي احتياجات الأفراد والعائلات على حد سواء. وتعكس هذه الأسعار المدروسة حرص الجهة المنظمة على تقديم عرض عالمي المستوى بتكلفة مناسبة للسوق المحلي، بما يتيح لأكبر عدد من الجمهور الاستمتاع بهذه التجربة الترفيهية الاستثنائية.

ومن المتوقع أن تستقطب عروض "ديزني أون آيس" آلاف العائلات ومحبي شخصيات ديزني من مختلف الأعمار، في تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والحنين إلى ذكريات الطفولة. وتمثل هذه الفعالية نقلة نوعية في المشهد الترفيهي بمصر، ومن المنتظر أن تسهم العروض في جذب الزوار من داخل مصر وخارجها، ما ينعكس بشكل إيجابي على تنشيط السياحة الداخلية وتحفيز الاقتصاد المحلي، لا سيما في قطاعات الضيافة والنقل والمطاعم. كما تؤكد هذه الاستضافة قدرة مصر التنظيمية على احتضان فعاليات عالمية بجودة عالية، في أجواء آمنة ترحب بالجمهور وتوفر لهم تجربة لا تُنسى.



احتفالات وعروض ديزنى



إقبال جماهيرى كبير



جانب من العرض





العاب نارية خلال العروض



عروض ديزنى



عروض ديزني أون آيس