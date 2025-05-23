شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية بالحج: ندوات صحية لضيوف الرحمن قبل المناسك والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يعكس حجم الجهود المبذولة على الأرض، أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، إلى أنه تم تنظيم 257 ندوة طبية لتثقيف الحجاج، شارك فيها ما مجموعه 5561 حاجًا.

هذه الندوات هدفت إلى تقديم النصائح الطبية الوقائية للحفاظ على صحة الحجيج وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المشكلات الصحية البسيطة قبل تفاقمها، وهو ما يسهم بشكل مباشر فى تقليل الحاجة إلى التدخلات الطبية الطارئة.

وأكد أن الحالة الصحية لحجاج مصر مطمئنة ومستقرة، مشددًا على أن "حجاجنا بخير وبصحة جيدة، وكل الأمور تسير على ما يرام". تصريح جاء ليطمئن الأسر المصرية ويعكس صورة مشرقة للتنظيم والدعم الطبي في الأراضي المقدسة هذا العام.

وأوضح الدكتور رزق أن العيادات الطبية التابعة للبعثة المصرية تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحجاج وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توقيع الكشف الطبي على 1175 حاجًا، وهو رقم يعكس حجم المتابعة الدقيقة التي تقوم بها الفرق الطبية المنتشرة في مقار إقامة الحجاج ومقار البعثة.

أما عن الحالات التي تطلبت الرعاية داخل المستشفيات، فقد أشار الدكتور رزق إلى خروج ستة حجاج بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى اللحظة، في إنجاز يُحسب لفريق العمل الطبي والتنظيمى بأكمله.

هذا المستوى من التنظيم والرعاية يعكس مدى التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة لتأمين موسم حج آمن وصحي، ويجسد صورة مصر التي تضع راحة وسلامة أبنائها على رأس أولوياتها، حتى في أطهر بقاع الأرض.



ندوات صحية للحجاج



ندوات صحية للحجاج



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