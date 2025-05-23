شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية بؤرتها إقليم خنيفرة بالمغرب، وبلغت قوتها 3,8 درجات بمقياس ريختر.

وأفاد مدير المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء ناصر جبور، بأن الهزة الأرضية التى ضربَت المغرب، بعد ظهر اليوم /الجمعة/، وسجلت بؤرتها إقليم خنيفرة، "تصنف كهزات معزولة متوسطة القوة، لكن درجة الإحساس بها كانت خفيفة، ضمن نطاق جغرافى يتراوح بين 100 إلى 120 كيلومترًا".

وقال إن "الهزة التى سجلت بؤرتها - حسب معطيات رسمية للرصد بالمعهد - فى منطقة "سبت آيت رحو" بإقليم خنيفرة، أحسّ بها القاطنون وساكنة مناطق ‘والماس’ و’مولاى بوعزة’، وكذلك مدينة الخميسات وإقليمها”.

وأضاف أن محطات الرصد والتتبع التابعة للمعهد المغربى للجيوفيزياء أكدت أنها كانت هزة أرضية زلزالية بقوة 3.8 درجات على سلم ريشتر، مردفا بأن ذلك يجعلها "متوسطة القوة"، مطمئناً بأن "التتبع خلال الساعة التى تلت حدوث الهزة المذكورة لم يسجل وقوع أى هزات ارتدادية أخرى، كما لم تتبعها أى هزات جديدة إلى حدود الساعة".

واستند مدير معهد الجيوفيزياء المغربى إلى "نشرة رصد أوّلي" صادرة عن المعهد تفيد بأن "الشبكة المغربية للرصد والإنذار الزلزالي؛ سجلت الهزة الأرضية سالفة الذكر بقوة 3.8 درجات على سلم ريختر، عند الساعة 12 ظهرا و16 دقيقة و43 ثانية تحديداً (توقيت جرينتش+1).. وحدثت عند تقاطع الإحداثيات الجغرافية 33.360°N شمال (خط العرض)، والنقطة W 6.357 غرب (خط الطول)".