شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مهمة فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. هتفيدك قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، المقرر انطلاقها 15 يونيو المقبل، وذلك بحل أكبر عدد ممكن من التدريبات والأسئلة، والاطلاع أسئلة الامتحانات السابقة، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة في مادة الكيمياء، يستطيعون من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.



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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.