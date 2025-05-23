شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد تطوير وحدات الليزر بمستشفى الحوض المرصود والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور حموده الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة اليوم العلمي الأول لمستشفى الحوض المرصود - للعام 2025، حيث حضر أكثر من مائتى طبيب من مختلف مستشفيات القاهرة بتخصص الجلدية والتجميل.

ناقش اليوم العلمي العديد من الأمراض الجلدية لدى الأطفال ؛ مع التركيز على الإكزيما التأتبية ( Atopic Dermatitis )؛ وكان من أبرز المحاضرين باليوم العلمي: الدكتور مصطفى أبو زيد ؛ رئيس شرف الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية ؛ وهي إحدى شعب الجمعية الطبية المصرية ؛ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة الأزهر سابقا.



على هامش اليوم العلمي، تفقد الجزار تطوير وحدات الليزر وتجميل الجلد بالمستشفى؛ والتى إمتدّت لتشمل خمسة عيادات تحتوى على ثلاثة أجهزة ليزر ؛ حيث تقدم كافة خدمات تجميل الجلد: علاج الندبات والتصبغات والتجاعيد؛ وعلامات تقدم السن على البشرة؛ وكذلك المساهمة فى خطط علاج مرضى البهاق والصدفية والثعلبة.

أكد (الجزار) خلال تفقده لوحدة الليزر وتجميل الجلد ؛ أن بهذه الخطوة ؛ وضعت (القاهرة الجلدية) إسمها في مصاف المستشفيات والمؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض الجلدية والتجميل ؛ ليس فقط على المستوى المحلي؛ بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي ؛ مقدمة بذلك أحدث أساليب وتكنولوجيا التجميل والليزر والتعامل مع الأمراض الجلدية؛ بمقابل مادي يعتبر زهيدا؛ على إعتبار ما يتم إنفاقه في مؤسسات القطاع الطبي الخاص للحصول على هذه الخدمات؛ بل وتتفوق القاهرة الجلدية بسواعد كوادرها الطبية ذات الخبرة والمهارة.

فى ختام الزيارة؛ أثنى على هذا التجمع العلمي الرائع؛ وكل من ساهم في هذا الحشد الكبير ؛ مؤكدا على ضرورة الإستمرارية في تقديم تلك المحاضرات الطبية الدسمة وعرض كل ما هو جديد في تخصص الجلدية والتناسلية والليزر والتجميل.