شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي، صباح اليوم الجمعة، حملة مكبرة، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من الطريق العام، وذلك تحت إشراف المهندس محمد رزق رئيس حي الدقى.

وشهدت الحملة، مراجعة تراخيص الأكشاك والتأكد من الالتزام بالمساحة المقررة لهم، مع تحرير محاضر وغرامات للمخالفين، لتيسير حركة المشاة المرور وتحقيق النظام والانضباط.

ونبه محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة ورصد أي مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.



جانب من حملة حي الدقي



حملة لرفع الإشغالات في حي الدقي



حي الدقي يشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام



حي الدقي يشن حملة لرفع الإشغالات



رفع الإشغالات والتعديات خلال حملة بالدقي



رئيس حي الدقي يقود حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال