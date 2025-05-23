شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات البعثة الطبية تستقبل 2785 زيارة من الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2785 حاجاً من خلال العيادات الخاصة بـ بعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية، بينهم 1628 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1157 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تمّ تحويل 52 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، حيث تلقوا الخدمة الطبية وغادروا المستشفيات، عدا 11 حالة تم حجزهم، ومنهم 8 حالات بالعناية المركزة، بالإضافة إلى إجراء تدخلات جراحية لـ 8 حالات.

وتابع أن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس بعثة الحج الطبية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع فرق العمل التابعة للبعثة الطبية، شملت فرق الوقاية، والعيادات، والطوارئ، والمرور، والصيادلة، وذلك بهدف وضع خطط العمل التفصيلية، وتنسيق الجهود، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للحجاج، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس البعثة، أهمية التواصل الجيد مع المرضى، والاستماع بعناية لشكواهم، وتوثيق بياناتهم الصحية لمتابعتهم في أماكن إقامتهم، مشيراً إلى أنه يتم إرسال فريق طبي لمقر إقامة المريض بحسب كل حالة، لإجراء الكشف الطبي والاطمئنان على حالته، كما تم عقد 384 ندوة تثقيفية توعوية لـ 8 آلاف و696 حاجا لتوعيتهم بالاجراءات الوقائية أثناء أداء المناسك حتى عودتهم للاراضي المصرية سالمين.

وفي هذا السياق، تعاملت البعثة مع عدد من الحالات الطارئة، من بينها حالة حاج أُصيب بهبوط حاد، وتبين بعد الفحص حاجته إلى إجراء قسطرة قلبية، والتي تم تنفيذها على الفور، مع متابعة حالته بالمستشفى عبر فريق المرور الطبي، كما تم التعامل مع حالة أخرى لمريض يعاني من انسداد مراري، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.