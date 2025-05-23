شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بإمبابة يوفر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق اليوم الواحد في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، إقبالًا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد.

ويطرح السوق، الذي يقام بشارع البوهي، أسبوعيًا، السلع الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والزيت والبقوليات والبيض واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنظفات، بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

واستعدت المحافظة لتنظيم السوق، برفع كفاءة المنطقة والتأكد من الجاهزية الكاملة للشارع وتحسين مستوى النظافة ومنع أي إشغالات بالطرق المؤدية للسوق، لتيسير الحركة المرورية واستقبال المواطنين وتحقيق الاستفادة منه، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حي إمبابة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة



سوق اليوم الواحد في حي إمبابة