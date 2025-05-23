شكرا لقرائتكم خبر عن هل دول المتوسط معرضة لزلازل كبرى.. رئيس قسم الزلازل يرد والان مع تفاصيل الخبر

هل دول المتوسط معرضة لزلازل كبرى، سؤال بدأ يتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة بعد الزلازل الأخيرة التى شهدتها جزيرة كريت وشعر بها المواطنين فى المدن المصرية.

الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد أن المنطقة التى شهدت زلزال كريت الأخير منطقة حزام زلزالي تعرف باسم القوس الهليني وتشهد نشاط زلزالي ومع ذروة هذا النشاط قد يتخطى قوة الهزات الأرضية 5 و 6 ريختر.

وعلق علي الحديث عن تعرض دول المتوسط لزلازل كبرى الفترة المقبلة، قائلا: كلام غير دقيق وليس له أى أساس من الصحة فلا توجد أى مؤشرات لنشاط زلزالى عنيف قادم فمن خلال تسجيلات الشبكة القومية للزلازل ومحطاتها المنتشرة في الساحل الشمالي ونجوع مصر وخصوصاً المحطات الموجودة في الساحل الشمالى لم نسجل أى نشاط ملحوظ يشير لحدوث زلازل عنيفه بدول البحر المتوسط.

يذكر أن هذا الحزام الزلزالي يبعد عننا مسافات تتراوح من 350 لـ 450 كيلو متر، لافتا إلى أنه في عام 1303 تسبب هذا الحزام الزلزالي في حدوث تسونامي على الجزء الساحلى وأثر وقتها على مدنية الإسكندرية وأدى لتدمير منارة الإسكندرية في ذلك الحين ولكن منذ ذلك الوقت لم نشهد هزات أرضية عنيفة ترتقى لتكرار هذا الأمر.

والدول الأكثر تأثراً بهذا الحزام الزلزالي كل الدول المطلة على شرق البحر المتوسط منها تونس واليبيا ومصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا ، والحدود الغربية منها تركيا الدول المطلة على بحر إيجا.