شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الكيمياء.. أقوى أسئلة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على الطلاب في المراجعة النهائية للمواد الدراسية، أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لتقديم مراجعات نهائية وأهم الأسئلة المتوقعة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي تدريبات وأسئلة في مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد) لطلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، يستطيع الطلاب من خلالها التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، والحصول على درجات التفوق والنجاح.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يُذكر أن ”الخليج 365” أطلق أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.