شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تشيد بتوجيهات الرئيس السيسى وتعلن خطة لدعم تطوير الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الكبيرة والمتواصلة في خدمة الوطن، ودعمه الدائم لخطط التنمية الشاملة التي تعزز مكانة مصر وتحقق تطلعات شعبها.

وأكدت النقابة، فى بيان، أن تصريحات الرئيس، خلال فعاليات "موسم حصاد القمح 2025" التي أقيمت بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تجسد حرص القيادة السياسية على وضع المواطن المصري في قلب أولويات الدولة، والعمل المستمر على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد ثمنت النقابة ما ورد في كلمة الرئيس بشأن ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتحسين سلالات الثروة الحيوانية، لما لذلك من أثر بالغ في مضاعفة العائد من اللحوم والألبان، وتحقيق طفرة إنتاجية تساهم في الاكتفاء الذاتي، وتزيد من حجم الإنتاج القومي، فضلاً عن تحسين دخول صغار المربين والارتقاء بمستوى معيشتهم. وتعتبر النقابة هذه التوجيهات الرئاسية بمثابة خريطة طريق تتماشى مع أولوياتها وتوجهاتها المهنية.

واستجابة لهذه التوجيهات السامية، بادر الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، بوضع خطة عاجلة لعقد ورشتي عمل متخصصتين، تجمع نخبة من الكفاءات والأطباء البيطريين المتخصصين في مجالي تحسين السلالات وزيادة إنتاج الألبان، وتأتي هذه الخطوة بمشاركة بيت الخبرة التابع للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى جانب عدد من الهيئات والمعاهد المتخصصة والجامعات ذات الصلة، بهدف بلورة رؤية علمية وخارطة عمل تنفيذية تترجم هذه التوجيهات إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت النقابة أنها بصدد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي، اعتمادًا على ما تمتلكه من خبرات وكفاءات علمية وفنية متميزة في مختلف التخصصات، والتي تسعد دائمًا بالمشاركة الفاعلة في جهود البناء والتنمية، لا سيما في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء أهداف "رؤية مصر 2030".

وجددت النقابة العامة للأطباء البيطريين استعدادها التام لتسخير كافة كوادرها وإمكاناتها العلمية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الثروة الحيوانية، وتحسين السلالات الإنتاجية، ودعم هذا التوجه الوطني الهام عبر الأبحاث والدراسات التطبيقية الرصينة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المواطن المصري.