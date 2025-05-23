شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى ويسلم عقود سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، ويفتتح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.

كما يسلم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة.

ويتفقد رئيس الوزراء عددا من مشروعات مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.