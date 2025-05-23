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رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى ويسلم عقود سكن لكل المصريين

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رئيس الوزراء يحضر احتفالية مرفق الإسعاف المصرى ويسلم عقود سكن لكل المصريين

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القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية مرفق الإسعاف المصرى بمرور 123 عاما على تأسيسه، ويفتتح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بـ6 أكتوبر.

كما يسلم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة.

ويتفقد رئيس الوزراء عددا من مشروعات مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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