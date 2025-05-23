شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يعلن السيطرة على مدينة الدبيبات فى ولاية جنوب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش السودانى سيطرته على مدينة الدبيبات فى ولاية جنوب كردفان.

وكان الجيش السودانى، أعلن الثلاثاء الماضى، اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أى وجود لعناصر ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت القوات المسلحة السودانية، في بيان أوردته وكالة أنباء السودان (سونا) ، إلى خلو ولاية الخرطوم تماما من ميليشيا الدعم السريع، عقب اكتمال تطهير كامل الولاية من أي وجود لعناصر الميليشيا وتطهير العاصمة الوطنية منهم ومن أعوانهم.

وجددت القوات المسلحة السودانية التأكيد على مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من الميليشيا.