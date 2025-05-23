شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة فى مدرسة ألمانية.. طفل يطعن زميله ويفر هاربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت حادثة خطيرة، في مدرسة ابتدائية في منطقة فيلهلمشتات في برلين-سبانداو، ألمانيا، أسفرت عن إصابة طفل يبلغ 11 عاما بجروح خطيرة بسكين، وفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية.

وأفادت السلطات أن الحادثة وقعت حوالي الساعة 11:30 صباحًا أمس الخميس ، في مرافق المدرسة، وتم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة، ووصفت حالته الصحية حاليا بالمستقرة.



في هذه الأثناء، حددت شرطة برلين طفل آخر يبلغ من العمر 13 عامًا باعتباره الجاني المزعوم للهجوم.



ويتم البحث عنه حاليا، وتشارك طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية في البحث.



وتشير التقارير إلى أن الطفل المشتبه به والضحية كانا في نفس الفصل وقت وقوع الحادث، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.



وفي أعقاب الهجوم، تلقى نحو 20 تلميذا العلاج من الصدمة على يد فرق الطوارئ وموظفين آخرين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.، كما تم تقديم الدعم أيضًا لأولياء الأمور الذين وصلوا إلى المدرسة بعد تلقي الأخبار.



وفي هذه الأثناء، تظل السلطات في حالة تأهب قصوى للقبض على المشتبه به واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لقوانين حماية الطفل.