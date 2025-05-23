شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تجيب الدرجة النهائية.. امتحان شامل فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة الدعم الأكاديمي الذي يقدمه ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، تأتي المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية كأحد أبرز الأدوات التعليمية التي تساعد الطلاب على الاستعداد الفعّال لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025.

وتم إعداد المراجعة بعناية لتتضمن نماذج أسئلة استرشادية بنظام الاختيار من متعدد، تعكس طبيعة الامتحان الفعلي، وتغطي الجوانب الأساسية للمنهج بشكل مبسط وواضح، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة مركزة لأهم الموضوعات في وقت قياسي.

ويشارك في إعداد هذه المراجعة مجموعة من معلمي المواد المتخصصين بوزارة التربية والتعليم، الذين يسهمون بخبراتهم في صياغة الأسئلة وتوضيح طريقة التعامل معها، بما يعزز من جاهزية الطلاب وثقتهم قبل دخول لجان الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مواعيد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدي طلاب الشعب المختلفة امتحاناتهم وفقًا للجداول المعتمدة، مع التزام الوزارة بتطبيق نظام التقييم الحديث المعتمد على الفهم والتحليل.



1



2 3 4 5

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

