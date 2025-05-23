شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نسعى لتقديم خدمات صحية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها الدولة تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

وفى هذا السياق أشار الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن المديرية حققت العديد من الإنجازات خلال الأربعة شهور الماضية حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها المديرية ١٠,١١٧,٧١٤خدمة موزعة على إداراتها المختلفة منها ١,١٢٥,١٧٩ خدمة قدمتها إدارة المستشفيات موزعة بين مرضى الطوارىء، والعيادات، والرعاية المركزة، والمناظير، والعمليات حيث تم إجراء ٧,٨٩٨ عملية ، كما بلغ إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة ١٠٦,٠٧٩ قرار بتكلفة بلغت ٤١٠,٢٠٩,٥٥٨ جنيه، كما تم تنظيم ١٧ قافلة طبية استفاد منها ٤٩٢٠٦ مواطن ، وبلغت تكلفة الأدوية التى تم صرفها خلال القوافل ٦٩٠٣٥٥ جنيه.

كما قدمت إدارة العلاج الحر ١١٨٢ خدمة ما بين فحص شكوى، وترخيص منشأة صحية، وقرار إنذار بمخالفة ، وقدمت إدارة التغذية ٦٠٦١٦٧ وجبة بتكلفة ٥٠٧٤٥٤٢٨جنيه، كما بلغ عدد الخدمات التي قدمتها إدارة الصدر ١٩٧,٣٤٥ خدمة ما بين فحوصات ، وأشعة ، ومناظير، وعيادات خارجية .

وقامت إدارة بنوك الدم بصرف ٦٨٣٧ كيس دم ، كما نفذت ٣١ حملة للتبرع بالدم جمعت خلالها ٨٢٨٥ كيس دم.

وأضاف مدير المديرية أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها إدارة مراقبة الأغذية ٤٢٠٤١ خدمة ، حيث تم المرور على ٦٧٥٩ منشأة، وفحص ٢٥٩٣ عينة ، وتحرير ٢٨٠٢ محضر للمنشآت الغذائية، كما تم ضبط ٢٣٢٧٥ كيلو أغذية تالفة وفاسدة تم اعدامها، كما بلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة الأمومة والطفولة ٥٤٠٠٩ خدمة ما بين فحص الأطفال ببروتوكول الرعاية المتكاملة، وصرف علب الألبان الذي بلغ في المرحلةالأولى٩٠٩٤٥ علبة، والمرحلة الثانية ١٥٠٠٩٦ علبة، في حين بلغ عدد علب الألبان العلاجية التى تم صرفها ١٨٤٠٢ علبة.

وبلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة صحة البيئة ١٣٩١٤ خدمة ما بين فحص عينات شبكات المياه ، وحمامات السباحة، والصرف الصحى الصناعى والمعالج، والخزانات، والمدارس ، والمجازر، والجبانات ، والاسواق التى تم المرور عليها.

أما إدارة تنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المنتفعات ٣١٨٨٠٩ سيدة حيث تقدم الإدارة خدمات الولادة ووسائل تنظيم الأسرة وقوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وندوات الإعلام والرائدات.