شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصوت لصالح نص جديد بشأن المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صوتت إيطاليا لصالح النص الثاني بشأن الوضع في قطاع غزة في منظمة الصحة العالمية، ويتطرق النص إلى الوضع الإنساني والنظام الصحي المنهار ويدعو، من بين أمور أخرى، إلى اعتماد وقف إطلاق نار دائم وعاجل وإتاحة الوصول غير المحدود للمساعدات، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.



بعد التصويت الذي جرى أمس في جنيف بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية، صوتت جمعية الصحة العالمية اليوم على النص الثاني الذي قدمه الوفد الفلسطيني خلال عمله في جنيف.



ويتناول النص الوضع الإنساني والنظام الصحي المنهار في غزة، ويدعو إلى اعتماد وقف إطلاق نار دائم وعاجل، والوصول غير المقيد للمساعدات، وحماية المرافق الصحية، وتوفير التمويل الدولي لإعادة الإعمار والاستجابة الصحية.



وتمت الموافقة على النص بأغلبية 114 صوتا مقابل صوتين معارضين وامتناع 15 عضوا عن التصويت. وكما حدث في تصويت الأمس، صوتت اليوم أيضا الممثلية الإيطالية الدائمة في جنيف لصالح القرار.



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى أكد أمس ، أن هناك انتهاكا واضحا من إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بالتوقف الفوري عن القصف الإسرائيلي لغزة وإطلاق سراح المحتجزين.



وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن بلاده تدعم بقوة المقترح المصري الذي تؤيده الدول العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وطالب الوزير الإيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الغارات على قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد الوزير – وفق بيان صادر عن الخارجية الإيطالية - أن إيطاليا ستعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إجراء عملية تفاوضية مع إسرائيل تعترف فيها الدولتان ببعضهما البعض .

وأشار إلى أن إيطاليا صوتت على قرار منظمة الصحة العالمية الذى يدعو إنهاء حالة الطوارئ الصحية في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوافق مع المعايير الدولية.

وكان حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة.