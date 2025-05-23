وزير خارجية بلغاريا: نثمن دور مصر وحكمتها فى التعامل مع الأزمات الإقليمية

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القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف دور مصر الذى اكتسبته على مر السنين بفضل نهجها المسؤول والمعتدل وحكمتها فى التعامل مع الأزمات الإقليمية وسمعتها الطيبة كركيزة أساسية للاستقرار، مؤكدا أن الحرب الحالية فى غزة ليست استثناءً.

وأعرب جورجييف - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، قبيل مغادرته القاهرة - عن تقدير بلاده بشدة لدور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدا بجهودها الدؤوبة لتحقيق السلام، فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدبلوماسية المصرية في تهدئة التوترات، ومنع امتدادها الإقليمي، وتأمين وقف إطلاق النار– وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة - وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما أعرب عن امتنانه للدور المحوري الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الرهائن، من بينهم رهائن بلغاريين الذين كانوا محتجزين سابقًا في غزة واليمن.. مقدما الشكر للدعم الذي قدمته المؤسسات والسلطات المصرية في هذا الصدد الذي لا يُقدر بثمن.

وأكد جورجييف أن مصر حافظت في السنوات الأخيرة علي دورها وعززته كشريك استراتيجي حيوي، ليس فقط لبلغاريا، بل للاتحاد الأوروبي ككل ؛وكان قرارنا المشترك برفع مستوى علاقاتنا الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024 خير دليل على ذلك، مشيرا إلي أنه تم فتح فصل جديد في الحوار السياسي بانعقاد الدورة الأولي للجنة المشتركة للتعاون في فبراير 2024.

وأوضح أن لجنة المشتركة للتعاون مثلت انطلاقًا ناجحًا لآلية تعاون ثنائية جديدة، برئاسة وزيري الخارجية ، حيث حدد الوزراء المشاركون وكبار المسؤولين خارطة طريق لتعاون مثمر في مجالات رئيسية، مثل الدفاع، والنقل والترابط، والاقتصاد والصناعة، والابتكار ، لافتا إلي الجولة الأخيرة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية التي عقدت في أبريل الماضي.

وأعرب عن تطلع بلاده باهتمام إلى انعقاد الدورات المقبلة للجنة التنسيقية المشتركة في صوفيا، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في القاهرة هذا العام؛ مثمنا التواصل المنتظم والعلاقات الإيجابية بين الرئيسين المصري والبلغاري، موضحا أن عقد هذه الدورات ستضع أساسًا متينًا للزيارة المرتقبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صوفيا.

وذكر أنه تحدث مرتين إلي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية منذ توليه منصبه ؛ مبينا أن زيارته الحالية لمصر، دليلًا إيجابيًا آخر على الأهمية التي يُوليها كلا البلدين للحفاظ على الحوار السياسي الوثيق والبنّاء.

وعن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قال جورجييف إن بلغاريا بصفتها دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، تُساهم بنشاط في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدواته ووسائله المختلفة لدعم الشركاء حول العالم، مؤكدا الاهتمام بالارتقاء بتعاوننا الثنائي مع القاهرة ليعكس العمق الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأفاد بأن مجالات التعاون الرئيسية مع مصر تشمل الطاقة، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والنقل والترابط، ومكافحة الإرهاب، والأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنقل العمالة، والأمن الغذائي، والبحث والتطوير، وغيرها .. موضحا أن مصر تعتبر شريكًا موثوقًا وأساسيًا، ونشيد بدورها المحوري في الشؤون الإقليمية وتُوفر هذه العلاقة المُطوَّرة إطارًا استراتيجيًا يُمثِّل مرجعًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن ذلك تُقدِّم رؤيةً وتوجهًا مشتركا لبناء علاقات ثنائية أوثق وأكثر ديناميكية.

وعن الدعم الأوروبي لمصر ، أشار جورجييف إلي أن مبلغ 4 مليارات يورو يعد جزءًا من حزمة أوسع نطاقًا في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو ويشمل ذلك عملية مساعدة مالية كلية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو - تم صرفها بالفعل - ومساعدة مالية كلية طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم أجندة إصلاح محلية بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري ؛ ومن المتوقع أن يتم صرف مبلغ الأربعة مليارات يورو من القروض الميسرة على ثلاث دفعات، كل دفعة منها مشروطة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي.. معربا عن ثقته التامة بنتيجة العملية المشتركة بين المؤسسات، وتطلعه إلي صرف شرائح المساعدة المالية بنجاح.

وعن التجارة مع مصر، أكد جورجييف حرص بلاده علي استكشاف فرص جديدة وتوسيع شراكاتنا القائمة حيث بلغت التجارة الثنائية إلي مستوي قياسي العام الماضي حيث بلغت 81ر1 مليار دولار - بزيادة قدرها حوالي 41% مقارنة بالعام السابق من بينها صادرات مصرية لصوفيا بقيمة 378 مليون دولار .

وأعرب عن تفاؤله إزاء الوجود المتزايد لشركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد البلغارية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار والإنتاج في قطاعات مثل تصنيع الأغذية والزراعة والمنسوجات .. مشيرا إلي ، بلغاريا نجحت في ترسيخ مكانتها كرابع أكبر مُصدّر للقمح عالي الجودة إلى مصر، حيث زادت صادراتها بنسبة تقارب 60% مقارنة بعام 2023 – من 285 ألف طن إلي ما يقرب من 452 ألف طن بقيمة تزيد عن 110 مليون دولار .

كما تشارك بلغاريا بنشاط في مبادرة "مسارات التضامن" لتسهيل صادرات الحبوب عبر طرق بديلة وذلك بالتعاون مع رومانيا وتركيا في الجهود الرامية إلى إزالة الألغام وتأمين ممرات البحر الأسود، وضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى أفريقيا، بما في ذلك مصر، بأسعار عادلة.

وعن المساعدات لقطاع غزة.. قال إن بلاده قدّمت 200 ألف يورو في أبريل 2024 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة وذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية .. مضيفا " أننا أعلنا خلال مشاركتنا في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة عن استعدادنا لتقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك مساهمات طوعية لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة في عام 2025 ".

وأكد أن بلاده تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وتأمل بصدق أن تُنفّذ بنجاح وتؤكد التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة.