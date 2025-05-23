شكرا لقرائتكم خبر عن والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر، والذى يحمل الجنسية الأمريكية، أن ابنه أصيب فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة، حسبما نقلت يديعوت أحرونوت.

وقال والد عيدان الكسندر، إن ابنه خلال فترة الأسر استهدف قصف إسرائيلى نفقا فى 14 أبريل الماضى، أدى لانهيار النفق وهو ما أدى إلى إصابته فى الكتف، ومقتل أحد حراسه.

وفى وقت سابق، نقل عيدان أنه أثناء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة كانت الأنفاق تهتز كالزلزال، وأن أكثر اللحظات خوفا لعيدان حين دفن تحت الركام قبل أن ينقذه حراس آخرون.

فى 12 مايو الماضى، سلمت حركة حماس ألكسندر بعد موافقة على هذه الخطوة عشية زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، أنها مستعدة للمشاركة في مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، في قطاع غزة، عقب إفراجها عن عيدان ألكسندر، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي بـ"مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية".

بدورهم، دعا أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ترامب إلى إنقاذ كل المحتجزين من دون التركيز على جنسيات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، بأن الأسير الإسرائيلي المحرر عيدان ألكسندر، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، رفض مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.