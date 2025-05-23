شكرا لقرائتكم خبر عن "عودة الكشكول المدرسى" تحقيق مصور يحصد مركز خامس جمهورية بالصحافة المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

فازت مدرسة اللغات الرسمية قسم صحافة العاشر التعليمية التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التحقيق المصور لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024 - 2025، التى تم اطلاقها فى كل محافظات مصر واداراتها التعليمية.

جاء التحقيق المصور الذى نفذه الطالب يوسف عصام عبد العزيز الحوت" بالصف الثالث الثانوى علم رياضة، تحت عنوان "عودة الكشكول المدرسى " تضمن عرضا مميزا لنظام التقييمات الجديد ودوره في عودة الطالب للمدرسة، وتمكن أن ينافس من البدايات ليحصل مركز أول على مستوى مدارس العاشر من رمضان، وأول مديرية على مستوى محافظة الشرقية، ليتوج مجهوده بالفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية تحت إشراف ورعاية مسؤلى وزارة التربية والتعليم ومحمد رمضان وكيل أول الوزارة بالشرقية و حمدي سلامة مدير عام الإدارة ، وبمشاركة عمر أحمد طلعت وكريم دسوقى.

وتوجه بالشكر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان غريب ، لفريق العمل من الطلاب " يوسف عصام عبد العزيز ، وعمر احمد طلعت ، و كريم احمد محمد دسوقى بمدرسة اللغات الرسمية بإدارة العاشر من رمضان التعليمية ، لحصولهم علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في مسابقة التحقيق الصحفي المصور لمرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي، تحت إشراف المعلمين " ماجد رمسيس موجه عام الصحافة و الاعلام التربوي بالمديرية، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية، وابتسام انيس مقرر الصحافة والاعلام التربوي بإدارة العاشر من رمضان، و دعاء فتحي اخصائي خبير صحافة واعلام بمدرسة اللغات الرسمية" ، لجهودهم المخلصة في النهوض بنشاط الاعلام التربوي بالمدارس ورعايتهم للطلاب والطالبات الموهوبين في الأنشطة الثقافية و الإعلامية متمنيا لهم التوفيق.

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