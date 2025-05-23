شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرى يكرم 24 متدربا أفريقيا من دول حوض نهر النيل والقرن الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

‎شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حفل تكريم 24 من المتدربين القدامى من دول حوض النيل والقرن الافريقى الذين شاركوا منذ سنوات عديدة فى الدورات السنوية التى ينظمها ويستضيفها مركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، والممثلين عن 7دول هي ( مصر - السودان - كينيا - تنزانيا - رواندا - الكونغو الديمقرطية - الصومال ) ، والحاصلين على المنح المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل تحت اشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

‎وقام سويلم بتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده تحت عنوان "الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الإصطناعي لتحقيق الحوكمة والإدارة المستدامة للمياه" خلال الفترة (١٨ - ٢٢) مايو ٢٠٢٥ .

‎و توجه سويلم بالتهنئة للمتدربين الأفارقة ، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وخاصة من أبناء دول حوض النيل والقرن الافريقى فى ظل العلاقات الوثيقة التى تربط مصر بأشقائها من الدول الإفريقية .

‎وإستعرض سويلم في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر داخليا وخارجيا مثل التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع نهر النيل ، وتأثير تغير المناخ على سواحل مصر الشمالية والنوات والسيول الومضية والظواهر المناخية المتطرفة ، بالإضافة لما تواجهه الدول الإفريقية من تحديات في مجال المياه والتى تتزايد نتيجة للتغيرات المناخية التي تواجه العديد من دول القارة ، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية ، وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه من خلال من خلال "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" و "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، مشيراً لإستعداد مصر الدائم لتبادل الخبرات المتميزة والتجارب الناجحة في مجال إدارة المياه مع أشقائها الأفارقة بما يُسهم فى التعامل مع هذه التحديات .

‎وأشاد سويلم بالدور البارز للمركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، مؤكدا على دعمه الدائم للمركز إيمانا بأهمية البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لحلول فعالة قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه فى مصر وتسهم فى تحقيق خطة الوزارة بتعظيم العائد من وحدة المياه وإنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه .

‎وأشار سويلم إلى أن موضوع الدورة التدريبية والمعنية بسبل الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعى لوضع حلول مبتكرة تحقق مبادئ الحوكمة والاستدامة فى إدارة المياه يتماشى مع رؤية الوزارة فى تعزيز الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والتى تتضمن الإستفادة من الذكاء الاصطناعي والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى فى إدارة وتوزيع المياه ، وهو ما حققت الوزارة فيه العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية .

‎وأضاف أن مشاركة المتدربين القدامى من خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الافريقى فى هذا البرنامج التدريبى يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامى وتبادل الخبرات وتقييم مدى الإستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه .

‎و قال الدكتور شريف محمدى رئيس مركز بحوث ادمياه أن المركز يُعد أحد المراكز البحثية الهامة على المستوى العربى والإفريقى ، معرباً عن أمنياته بأن يكون هذا البرنامج التدريبى قد حقق الهدف منه فى تعزيز التعاون بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الأفكار والمقترحات وتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه ، وتحقيق التواصل بين المتدربين من مختلف الدول .

‎ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة عن شكرهم لمصر على الدعم المتواصل للقارة الإفريقية فى مجال تحسين إدارة المياه ، والاشادة بما قدمه معهد بحوث الهيدروليكا من دورات تدريبية متميزة منذ تأسيسه وحتى الآن .

