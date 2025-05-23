شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية ترحب بتعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية للأمم المتحدة لمكافحة التصحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإعلان "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة أمس 22 مايو عن تعيين د. ياسمين فؤاد وزير البيئة، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن هذا التعيين في هذا المنصب الرفيع يعكس الدور القيادى والمحوري الذى لعبته مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية، وهو ما جسدته رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 للمناخ COP27 والذي مثل نموذجًا مميزًا للقيادة المسؤولة التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، فضلاً عن إبراز صوت إفريقيا على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع أجندة التنمية المستدامة والاهتمام بقضايا التكيف مع تغير المناخ، وأمن المياه والطاقة.

وأوضحت الخارجية أن تعيين د. ياسمين فؤاد في هذا المنصب الأمُمي الرفيع يجسد الثقة في كفاءتها وخبرتها الواسعة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما في ظل ما يشهده العالم من أزمات بيئية متفاقمة.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهنئة إلى د. ياسمين فؤاد، متمنية لها خالص التوفيق في الاضطلاع بمهامها الجديدة.