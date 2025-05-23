شكرا لقرائتكم خبر عن مساحتها 300 فدان.. محطة العاصمة الإدارية أكبر محطات شبكة القطارات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 نسب تنفيذ محطة العاصمة إحدى محطات الخط الاول للقطار الكهربائي السريع والذي يتكون من 22 محطة، والذي يعتبر أحد ثلاث خطوط جارى تنفيذها، تتكون منها شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال طول 2000 كيلو متر.

ومحطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع، هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية، وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 300 فدان بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

والقطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

ويعرف الخط الأول للقطار السريع باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

ويبلغ إجمالى عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم / بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر - ادفو -مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل )، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب اليها– أبو قرقاص – ملوى – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادى – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا - السباعية – كلابشة – دراو – أسوان الجديدة -ميدكوم) ويلتقى هذا الخط فى محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث.

ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد، كما يضم مركزا للتحكم والسيطرة، وورشة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 2 نقطة للصيانة والتخزين تقع فى مناطق (أسوان – أبو سمبل – سفاجا)، وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومتر/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.