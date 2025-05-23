شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح فورى ودقيق لامتحانات النقل.. و"التعليم" تشدد على الالتزام بالنماذج والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية والإدارات على تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل أول بأول، مشددة على مراعاة الدقة والتأنى لتقدير كراسات الإجابة بشكل صحيح دون أخطاء حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا، مشيرة إلى أن الأسئلة لها نماذج اجابات ويتم الالتزام بها أثناء التصحيح ورصد الدرجات وتوزيعها على حزئيات الامتحان، مؤكدة أن تصحيح كراسات الإجابة يتم وفق لجان ومقدرين درجات.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام انطلقت امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو.

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.