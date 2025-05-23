شكرا لقرائتكم خبر عن "حج مبرور وذنب مغفور".. لوحات فنية تزيّن بيوت الحجاج فى الأقصر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

أجواء من البهجة والمتعة تبدأ فى رحلة جديدة لشباب الفنانين والرسامين بإبداعات جديدة ومهبجة على منازل الحجاج مع بدء سفرهم إلى الأراضى المقدسة، لينتظر أهاليهم عودتهم من موسم الحج فى الأسابيع المقبلة بالرسومات الجميلة والآيات القرآنية والأدعية الدينية على جدران منازلهم فى مختلف أرجاء محافظة الأقصر، تتواصل مع موسم الحج الحالى وتوافد أفواج الحجيج من شرق وغرب الأقصر على بيت الله الحرام لأداء مناسك الرحلة الأجمل فى حياة كل مسلم فى تلك الأيام.

ويقدم عدد من شباب الفنانين على رسم منازل المعتمرين بأجواء مبهجة لدى عودتهم من الأراضى المقدسة، حيث يقول شاذلى السنوسى أحد رسامى منازل الحجاج والمعتمرين، إنه يقوم طوال العام مع موسم العمرة وقبل دخول موسم الحج بالمشاركة برفقة أشقائه فى عمل رسومات بديعة فى واجهات منازل المعتمرين والحجاج بالأقصر، موضحًا أن التراث يتنوع ما بين آيات قرآن كريم وأدعية دينية ورسومات لوسائل سفر وعودة الحجاج للأراضى المقدسة، وكذلك فعاليات وروحانيات الحج والعمرة التى يقوم بها الحاج فى المشاعر الدينية المختلفة، حيث يقوم بعمل كتابات الخط العربى بأشكال متنوعة فى واجهات منازل الحجاج وهو متخصص فى هذه الرسومات والأشكال أمام منزل من يزور بيت الله الحرام.

تشمل العبارات على منازل الحجاج والمعتمرين "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالًا"، و"حج مبرور وذنب مغفور"، ورسومات الكعبة الشريفة ورفقة الغار وبيت الله الحرام، وجبل عرفات، وغيرها من مراسم الحج المبارك، حيث انه يتم أيضًا رسم تفاصيل رحلة الحج من الألف للياء بحسب طلب أسرة الحاج من الخروج من المنزل وحتى الوصول للأراضى المقدسة والطواف والوقوف بجبل عرفات ورمى الجمرات والعودة بالبواخر والطائرات وخلافه.

بهجة رسومات منازل الحجيج فى الأقصر



جانب من تجميل منازل الحجيج فى غرب الأقصر



جانب من رسومات منازل الحجاج بالأقصر



رسومات رحلة الحج على منازل حجيج الأقصر



روعة رسومات منازل الحجاج بالأقصر



شاب أقصرى خلال رسومات منازل الحجاج بالقرنة



شاذلي السنوسي أحد نجوم رسومات منازل الحجاج