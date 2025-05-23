شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة والان مع تفاصيل الخبر

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، مادة"1" فى فقرته الأولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد "40"مقعدًا لكل دائرة منهم ويخصص للدائرتين الآخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نقاط ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



أما مادة"5" فنصت على يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "40"مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- ثلاثة مترشحين من المسيحيين

- مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

- مترشحان اثنان من الشباب

- مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة

- مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج

- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "20" امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "102"من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

- تسعة مترشحين من المسيحيين

- سنة مترشحين من العمال والفلاحين

- سنة مترشحين من الشباب.

- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج

- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "51" امرأة على الأقل.

- وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة

- ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

-وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.