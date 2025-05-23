شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الأضحى.. اعرف أماكن المجازر الحكومية لذبح الأضاحى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بـ 3 مجازر، حيث تفتح أبوابها بالمجان لذبح الأضاحى أول أيام العيد، وتستعد مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية من خلال تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحى بالعيد، حيث يتم صيانة خطوط الطرد وخط السبله وصيانة المعدات والالآت والأختام، وزيادة كميات المادة السرية المستخدمة فى ختم لحوم الأضاحى داخل المجزر، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء البيطرين بالمجازر.

ويوجد بالإسكندرية 3مجازر فى 3أحياء لخدمة أهالى الإسكندرية شرقا وغربا، وهي:

1. مجزر أبوقير (منطقة أبو قير) ويخدم حى المنتزه أول وحى منتزه ثان، 2. مجزر كلية الزراعة (بأبيس) ويخدم مناطق حى شرق وحى وسط وحى الجمرك.

3. المجزر الآلى بالعامرية ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، علما بأن المجزرالآلى بالعامرية ومجزر أبو قير (مجازر حكومية) يتم العمل بها لذبح الأضاحى والكشف عليها مجانًا للمواطنين.



المجزر الآلى بالعامرية



المجزر النصف آلى