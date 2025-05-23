شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة أغذية بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 90 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة الأغذية والمشروبات، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل.

وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي:



1- عدد 20 مدير مطعم:

- مؤهل عالى.

- الراتب من 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وحسب الخبرة.

- السن 25: 35 سنة.

2- عدد 20 أستيورد كرو:

- مؤهل عالى.

- السن من 21: 30 سنة.

- الراتب من 6400 إلى 6550 جنيه.

3- 50 عضو فريق:

- مؤهل متوسط.

- السن من 18: 30 سنة.

- مواقع العمل: "الرحاب، مدينتى، العبور".



وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على www.manpower.gov.eg.