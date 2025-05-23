شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على قرض زواج بدون فوائد من بنك ناصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشغل بال الكثير من الشباب، خصوصًا المقبلين على الزواج، كيفية الحصول على دعم مادي بسيط بدون الدخول بـ قروض بفوائد كبيرة، إذ يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرض زواج بـ 5 آلاف جنيه بدون فوائد، وذلك للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

شروط الحصول على قرض الزواج

1. الفئة المستفيدة:

العاملون في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فقط.

2. المستندات المطلوبة:

قسيمة الزواج (بحد أقصى 7 سنين من تاريخها).

مفردات مرتب حديثة.

إيصال مرافق (كهرباء أو غاز أو تليفون) ويكون حديث.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

الرقم التأميني مطبوع.

تعهد بتحويل المرتب إلى البنك.

ضامن حكومي (بنفس الأوراق، لكن بدون قسيمة الزواج).

خطوات التقديم1. جمع كل الأوراق المطلوبة.2. التوجه لأقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي.3. تقديم الملف ومراجعته من الفرع.4. الانتظار لحين مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها.