شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد مجلة "الكرازة" المرقسية لسان حال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تصدر بشكل نصف شهري، وتنقل أبرز الأحداث والفعاليات الكنسية في مختلف الإيبارشيات، إلى جانب مقالات روحية وطقسية، بالإضافة إلى ركن خاص بالأطفال ومتابعات متنوعة في مجالات العلوم وغيرها.

انطلقت المجلة في يناير 1965 بمبادرة من قداسة البابا شنودة الثالث – حين كان أسقفًا للتعليم – لتكون منبرًا يعبر عن الكنيسة، ويغطي أخبارها ورسالتها الروحية والتعليمية. صدر العدد الأول في شكل كتاب من 80 صفحة، وبرئاسة تحرير الأنبا شنودة آنذاك.

في أكتوبر 1974، تحولت "الكرازة" من مجلة تصدر عن الكلية الإكليريكية إلى منبر رسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكامل، برئاسة البابا شنودة الثالث بعد تجليسه بابا للإسكندرية. وشهدت المجلة في تلك المرحلة تطورًا في الشكل والمحتوى، لتخاطب جمهورًا أوسع من الكهنة والشعب.

وفي عام 2013، أوكل قداسة البابا تواضروس الثاني مهمة الإشراف على المجلة إلى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والذي وسع دائرة النشر وفتح صفحات المجلة أمام أقلام متعددة من الكُتاب.

ثم في عام 2023، أصدر البابا تواضروس قرارًا بابويًا جديدًا بتكليف نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على المجلة، لمواصلة مسيرتها كمنبر تنويري وروحي يعبر عن الكنيسة وتاريخها وتعليمها.