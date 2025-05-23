شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: دفعة أولى ثانوى 2025 ترد التابلت بعد انتهاء دراستهم بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

طالبت المدارس الثانوية طلبة الصف الأول الثانوى العام، الذين تسلموا أجهزة التابلت خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجارى 2024.2025، بالحفاظ على الجهاز اللوحى، حيث سيتم رده مع نهاية العام الدراسى الثالث بالمرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار رد التابلت بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية ينطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين تسلموا الأجهزة هذا العام، موضحة أن طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى العام لن يكونوا ملزمين برد الجهاز اللوحى بعد انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية ولكن يجب على الطالب الحفاظ على التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه تم من هذا العام الدراسى اعتبار التابلت المسلم إلى طلاب الثانوية العامة عهدة شخصية يجب ردها إلى المدرسة بمجرد انتهاء الطلاب من المرحلة الثانوية، موضحة أن رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى فى المدرسة يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحيته بمشتملاته للتشغيل ولا يتم تسلم الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.

وأوضحت الوزارة، أنه فى حالة فقدان الجهاز أو تعرضه لتلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان يلتزم المستلم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التى تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، مع عدم تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.

وأكدت الوزارة على أن طلاب الصف الأول الثانوي العام وقعوا أثناء استلامهم جهاز التابلت على إقرار من بين بنوده "أتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره"، حيث تمت كتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي لولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي من الطالب.

وشددت الوزارة على عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 إلكترونيا على التابلت للطلبة الذين لديهم الأجهزة ومدارسهم متصلة بالإنترنت، مشددة على أنه يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة على أن الامتحانات تعقد إلكترونيا وفى حالة تعرض الطالب لأى مشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان الإلكترونى يتم عقد امتحان ورقى للطالب فى نفس اليوم حيث يتم تجهيز نسخة من نفس الامتحان الإلكترونى ورقيا لمن يتعرضون لمشكلة تقنية أو فنية أثناء أداء الامتحان الإلكترونى.