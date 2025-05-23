شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/6/6م.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، كما يلى:

القاهرة 6:19

الجيزة 6:19

الإسكندرية 6:21

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:06

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:18

المنصورة 6:16

الزقازيق 6:16

بنها 6:18

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:22

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:25

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:13

دمياط 6:13

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16