شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 23 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 23-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:17 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:15 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
وقت صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:30 م
وقت صلاة العشاء 8:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 07: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:28 م
موعد صلاة العشاء 8:50 م
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