شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 23 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 23-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 28: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:17 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:15 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:11 ص

وقت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:30 م

وقت صلاة العشاء 8:57 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 07: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:28 م

موعد صلاة العشاء 8:50 م

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