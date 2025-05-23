شكرا لقرائتكم خبر عن دمار فى كاليفورنيا.. شاهد النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل جراء تحطم طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحطمت طائرة صغيرة وسط أجواء ضبابية كثيفة في مدينة سان دييجو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمر الذي ادي إلى اندلاع حريق في نحو 15 منزلاً وإخلاء عدد كبير من المساكن في أحياء متفرقة.

ومن جانبه ، ذكر مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييجو، دان إيدى، أن تسرب وقود الطائرة ساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة نتيجة وجود الوقود في موقع التحطم.

وكشف إيدي تفاصيل الحادث حيث قال أن الطائرة اصطدمت بشكل مباشر بعدد من المنازل في حي مورفى كانيون، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ واجهت صعوبات كبيرة بسبب الضباب الكثيف، مما أعاق الرؤية أثناء الاستجابة السريعة للحادث.

وفي بيان رسمي ، ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة التي تحطمت من طراز "سيسنا 550"، وسقطت قرب مطار "مونتغمري-جيبس" في سان دييجو.



وقع الحادث تحت ظروف جوية وُصفت بأنها "شديدة الصعوبة" بسبب الضباب الكثيف، مما زاد من تعقيد عمليات البحث والتقييم، في وقت تستمر فيه فرق الطيران والسلطات المعنية بجمع المعلومات اللازمة حول الحادث.