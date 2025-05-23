شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال يخطط لإقامة معسكرات اعتقال جنوب قطاع غزة تحت غطاء المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت حركة حماس، اليوم بممر إنسانى دائم وكسر كامل للحصار الإسرائيلى لقطاع غزة، وأكدت أن الاحتلال يواصل هندسة التجويع في غزة والمساعدات الحالية لا تمثل سوى قطرة فى محيط الاحتياجات الإنسانية.

وأشارت "ما يدخل إلى غزة من مساعدات لا يتجاوز عشر الاحتياجات الفعلية والمجاعة تتسع يوما بعد يوم، مؤكدة "نحذر من مخطط إقامة معسكرات اعتقال جنوب القطاع تحت غطاء المساعدات وهو مخطط لن يكتب له النجاح".

وأكدت "نرفض هندسة التجويع والابتزاز الإنسانى، مشيرة، خطة "مساعدات الجيتو" محاولة لتجميل جريمة الإبادة ولن تعفي الاحتلال من المسئولية".