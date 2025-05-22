شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ينعى وفاة شقيق المستشار عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، وفاة عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب المستشار سامح عبد الحكم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار الجليل عدلي منصور - رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق في وفاة المغفور له - بإذن الله - شقيق سيادته عادل منصور الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

خالص العزاء للمستشار عدلي منصور وأسرة الفقيد، داعيًا المولى – عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ



