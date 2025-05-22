شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعد للاحتفال بيوم أفريقيا.. 10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى يضم سفراء كل من: الكاميرون (عميد السفراء الأفارقة)، الجابون، زامبيا، زيمبابوي، سيراليون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، إلى جانب الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية، ممثلاً عن وزارة الخارجية المصرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات مصر للاحتفال بيوم أفريقيا، الذي يوافق 25 مايو من كل عام، ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحرصًا على تنفيذ سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون وتأكيد قيم التضامن مع الأشقاء الأفارقة.



وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة وجهت بتطبيق مجموعة من الإجراءات لتحسين تجربة السفر لمواطني الدول الإفريقية، من بينها تدشين مسارات مخصصة لمواطني الاتحاد الإفريقي بمطار القاهرة الدولي، وكذلك تخصيص ممر خاص بالجوازات لتسهيل إجراءات الدخول والخروج، بما يعكس حرص مصر على تعزيز الاندماج والتواصل مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مبنى الركاب رقم ٣، تفقدوا خلالها المسارات الجديدة المخصصة للأشقاء الأفارقة.

وصرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم تخصيص ١٠ مسارات في صالات السفر والوصول موزعة على مباني المطار المختلفة، تأكيدًا على التزام مطار القاهرة بتقديم تجربة سفر ميسّرة لجميع المسافرين، لا سيما من الدول الإفريقية الشقيقة.

مطار القاهرة يستقبل وفد رفيع المستوى من سفراء الدول الافريقية

وفد سفراء الدول الافريقية يجرى جولة فى مطار القاهرة

جولة من وفد سفراء الدول الافريقية فى مطار القاهرة

مطار القاهرة يخصص 10 مسارات للاشقاء الافارقة